Спектакль "Литургия Zero"

Режиссер спектакля Валерий Фокин обратился к сюжету классика русской литературы – Ф. М. Достоевского. И сам автор неоднократно примерял на себя образ игрока "в рулетку".
Современное название постановки – поклонение нулю, то есть, ничтожеству, что свойственно сегодняшней "культуре потребления". Но природа не терпит пустоты: заполнение жизни пустым времяпрепровождением рождает деградацию души. Об этом и есть "Литургия Zero".
Фото: пресс-служба Александринского театра
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все