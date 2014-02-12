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Спектакль "Литургия Zero"
Сегодня, 19:00
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Спектакль "Литургия Zero"

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Спектакль "Литургия Zero" покажут 11 марта в Александринском театре. Начало – в 19:00. Для зрителей старше 16 лет.

Режиссер спектакля Валерий Фокин обратился к сюжету классика русской литературы – Ф. М. Достоевского. И сам автор неоднократно примерял на себя образ игрока "в рулетку". 

Современное название постановки – поклонение нулю, то есть, ничтожеству, что свойственно сегодняшней "культуре потребления". Но природа не терпит пустоты: заполнение жизни пустым времяпрепровождением рождает деградацию души. Об этом и есть "Литургия Zero". 

Фото: пресс-служба Александринского театра

Теги: александринский театр, спектакль
Категории: Куда сходить в Петербурге, Театр,

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