Спектакль "Литургия Zero" покажут 11 марта в Александринском театре. Начало – в 19:00. Для зрителей старше 16 лет.

Режиссер спектакля Валерий Фокин обратился к сюжету классика русской литературы – Ф. М. Достоевского. И сам автор неоднократно примерял на себя образ игрока "в рулетку".

Современное название постановки – поклонение нулю, то есть, ничтожеству, что свойственно сегодняшней "культуре потребления". Но природа не терпит пустоты: заполнение жизни пустым времяпрепровождением рождает деградацию души. Об этом и есть "Литургия Zero".

Фото: пресс-служба Александринского театра