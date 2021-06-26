В Петербурге писатель и искусствовед Аркадий Ипполитов ушел из жизни

Ему было 65 лет.

5 ноября в Петербурге на 66-м году жизни скончался писатель, искусствовед, куратор, лауреат Премий The Art Newspaper Russia за книгу "Просто Рим. Образы Италии XXI" и Андрея Белого за работу "Особенно Ломбардия. Образы Италии XXI" Аркадий Ипполитов. Об этом сообщила в своем телеграм-канале Милена Орлова, главред The Art Newspaper.

Аркадий Ипполитов родился в 1958 году в Ленинграде. С 1978-го он работал в Эрмитаже и являлся хранителем кабинета итальянской гравюры. Тексты искусствоведа публиковались в различных изданиях, к примеру, в "Коммерсанте". Кроме того, он был преподавателем по истории искусств в Европейском университете, курировал выставки по всему миру.

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Фото: Телеграм / Милена Орлова