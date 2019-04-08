Умер худрук Петербургской филармонии Юрий Темирканов

Ему было 84 года.

Бывший дирижер, художественный руководитель Санкт-Петербургской филармонии имени Шостаковича Юрий Темирканов умер на 85-м году жизни. Об этом 2 ноября сообщили в пресс-службе филармонии.

С глубоким прискорбием сообщаем, что сегодня ушел из жизни художественный руководитель Петербургской филармонии Юрий Темирканов.

Юрий Темирканов с 1988 года являлся художественным руководителем и главным дирижером Заслуженного коллектива России академического симфонического оркестра Санкт-Петербургской филармонии. С лондонским Королевским филармоническим оркестром под управлением Темирканова записаны все балеты Игоря Стравинского и все симфонии Петра Чайковского.

В октябре умер композитор Геннадий Гладков. В список его работ входят музыка к мультфильмам "Бременские музыканты", "Карлсон", "Синяя птица", фильмам "12 стульев", "Обыкновенное чудо", "Джентльмены удачи", "После дождичка, в четверг".

Фото: Санкт-Петербургская филармония имени Шостаковича