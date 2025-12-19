Петербургская филармония объявила конкурс на создание проекта мемориальной доски дирижеру Юрию Темирканову

Планируется разместить доску на фасадной стороне основного концертного зала Филармонии.

Филармония имени Дмитрия Дмитриевича Шостаковича в Петербурге проводит конкурс на разработку эскиза памятной таблички, посвященной знаменитому дирижёру, заслуженному артисту Советского Союза Юрию Темирканову. Об этом пишет "Вечерний Санкт-Петербург" со ссылкой на пресс-службу учреждения.

Планируется разместить доску на фасадной стороне основного концертного зала Филармонии. Конкурс организован в формате одноэтапного состязания, участники которого останутся анонимными. Автор лучшего проекта будет удостоен вознаграждения размером 150 тысяч рублей.

Для участия в конкурсе желающие должны направить свои заявки до 15 марта 2026 года.

Фото: пресс-служба Санкт-Петербургской филармонии им. Шостаковича