Юрий Темирканов покинул пост главного дирижера ЗКР — оркестра Филармонии

Известно, что Алексеев последние полтора года де-факто исполнял обязанности главного дирижера.

В понедельник, 31 января, стало известно, что Юрий Темирканов оставил пост главного дирижера Заслуженного коллектива России академического симфонического оркестра филармонии. Уход с поста - личный выбор маэстро, передает "Фонтанка" со ссылкой на заместителя в должности худрука Евгения Петровского.

В минувшую пятницу музыкантам представили нового руководителя Николая Алексеева, заместителя художественного руководителя Филармонии и дирижера этого оркестра с 2000 года.

Известно, что Алексеев последние полтора года де-факто исполнял обязанности главного дирижера. Так, он занимался проведением особо значимых концертов в течение сезона — открытия сезона, закрытия сезона, ключевых концертов, в том числе, фестиваля "Площадь искусств".

В декабре Юрий Темирканов отметил 83-летие. Он является художественным руководителем Филармонии с 1988 года. Маэстро - полный кавалер ордена "За заслуги перед Отечеством", народный артист СССР, лауреат Государственных премий и премии Президента России, командор ордена Звезды Италии, а также кавалер японского ордена Восходящего солнца.

Николай Алексеев — народный артист России, выпускник Ленинградской консерватории по классу хорового дирижирования (ученик Авенира Михайлова) и оперно-симфонического дирижирования (класс Мариса Янсонса).

Фото: пресс-служба Петербургской филармонии

