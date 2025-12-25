Площади возле Мариинского театра присвоено имя Юрия Темирканова

Губернатор Северной столицы Александр Беглов подписал 24 апреля постановление городского правительства о присвоении площади между домами 37 и 39 по улице Декабристов имени дирижера и народного артиста СССР Юрия Темирканова. Об этом рассказали в Смольном.

Соответствующую рекомендацию одобряла Топонимическая комиссия, также решение поддержали родственники музыканта. Его жизнь и творчество были неразрывно связаны с Ленинградом-Петербургом: с 1976 по 1988 годы он возглавлял Мариинский театр как художественный руководитель и главный дирижер. С 1988 года до своей смерти маэстро руководил оркестром Петербургской филармонии имени Д. Д. Шостаковича.

Юрий Темирканов внес огромный вклад в продвижение российского симфонического искусства за рубежом. Он занимал пост главного дирижера Королевского филармонического оркестра Лондона, был приглашенным дирижером Дрезденского филармонического оркестра и Национального оркестра Датского радио, музыкальным директором Театра Реджио в Парме. Пресс-служба городской администрации

