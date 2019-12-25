В парламенте определили, кому присвоят звание "Почетный благотворитель Петербурга"

Председатель петербургского парламента Александр Бельский сообщил, что в городе присвоили звание "Почетный благотворитель Петербурга".

Награжден руководитель Спортивной Федерации бокса Северной столицы Максим Жуков. Он внес большой вклад в развитие деятельности благотворительных организаций и перечислил средства в ряд фондов. Кроме того, звания удостоен председатель Совета директоров ООО "Киевская площадь" Год Нисанов, который оказывал поддержку "Российскому Фонду Мира" и содействовал социально уязвимым слоям населения. Помимо этого, Год Семенович участвовал в восстановлении Морского собора в Кронштадте, развитии спортивной инфраструктуры Морского технического университета и реставрации исторических домов на набережной канала Грибоедова.

