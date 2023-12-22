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В Москве ушел из жизни петербургский парфюмер Денис Леонов
Сегодня, 20:56
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В Москве ушел из жизни петербургский парфюмер Денис Леонов

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Похороны пройдут 28 мая, отпевание состоится в Николо-Богоявленском морском соборе.

В Москве на 53-м году жизни скончался петербургский парфюмер Денис Леонов. Об этом 26 мая рассказала предпринимательница Марина Станчиц в социальных сетях. 

Похороны пройдут 28 мая, отпевание состоится в Николо-Богоявленском морском соборе.

Парфюмер отучился на кафедре истории русской культуры исторического факультета Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ). Являлся основателем "Ателье авторской парфюмерии DLLD". В 2019 году разработал программу курсов "Мануфактура Парфюмера", в 2021-м открыл Академию парфюмерии Дениса Леонова в Петербурге. 

В том же году Денис Леонов создал по заказу Катара эксклюзивную коллекцию для Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Аромат "QATAR flavour" был частью памятных подарков для важных гостей.

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Фото: pxhere

Теги: парфюмер, ушел из жизни
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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