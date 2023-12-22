Писатель известен книгами "Страна друзей", "Всем на удивление", "Три стрелка", "Слонёнок Рам", "Проказники мышата", "Диалоги".

Ушел из жизни поэт Лев Гаврилов. Он умер сегодня, 23 мая, в пять часов утра. Об этом сообщили в "Петербургском Дневнике" со ссылкой на Союз писателей Санкт-Петербурга.

Известному детскому писателю было 94 года. За свою жизнь он написал 18 книг, среди которых – "Страна друзей", "Всем на удивление", "Три стрелка", "Слонёнок Рам", "Проказники мышата", "Диалоги". Поэт был награжден орденом "Знак Почета" и медалями.

Лев Гаврилов родился в 1931 году в Казани. Во время Великой Отечественной войны он оказался в блокадном Ленинграде.

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