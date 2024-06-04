Опубликованы неизвестные адреса Ахматовой в Петербурге

Непубличные адреса поэта нашли в Петербурге.

В годовщину смерти Анны Ахматовой петербургские архивисты рассекретили неизвестные страницы биографии поэта: оказывается, город хранит десятки ее адресов, многие из которых до сих пор оставались в тени известных мемориальных квартир. Хранитель экспозиции музея в Фонтанном доме Наталия Павлова в беседе с spb.aif.ru приоткрыла завесу тайны над местами, где поэт была по-настоящему счастлива и где ее настигали трагедии, превратившие Северную столицу в "темницу" любви.

Самым беззаботным периодом в жизни Ахматовой, по словам исследовательницы, стала зима 1914 года в Тучковом переулке. Там, в крошечной квартире, молодая поэтесса вместе с Николаем Гумилевым принимала Осипа Мандельштама. Компания, которую Наталия Павлова охарактеризовала как "молодые и беспастушные", до упаду хохотала, сидя на старом пружинном диване. Именно из этих стен Ахматова отправлялась позировать художнику Альтману, создававшему ее знаменитый портрет.

Идиллия сменилась мрачным пророчеством на Сергиевской улице. В июле 1921-го, провожая Гумилева по темной лестничной клетке, Анна Андреевна обронила фразу, ставшую роковой: "По такой только на казнь ходить". Спустя месяц ее супруга расстреляли, и эти слова, как признавалась позже поэт, преследовали ее до конца дней.

Наиболее длительным пристанищем стал Фонтанный дом, где Ахматова прожила 35 лет. Любопытный факт: в ее служебном пропуске в графе "должность" значилось лаконичное слово "жилец". Отсюда она носила передачи сыну в "Кресты" и здесь же пережила известие об исключении из Союза писателей, которое сама называла не иначе как "гражданской казнью".

Фото: ВКонтакте / Музей Анны Ахматовой в Фонтанном Доме