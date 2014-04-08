В Петербурге стартовал процесс слияния двух писательских организаций

Во время встречи также анонсировали новый литературный конкурс Союза писателей России под названием "Без срока давности", приуроченный к 80-летию Победы.

Петербургское отделение Союза писателей России и Союз писателей Петербурга приступили к процессу объединения на базе Союза писателей России. Об этом объявили на встрече в Смольном, в которой принимали участие председатель Союза писателей России Владимир Мединский, ответственный секретарь правления Николай Иванов и другие представители организаций.

Губернатор Петербурга Александр Беглов подчеркнул значимость данного события для сохранения и дальнейшего развития литературных традиций города, добавив, что опыт Северной столицы послужит образцом для остальных регионов. Владимир Мединский подчеркнул необходимость объединения всех талантливых литераторов страны, утверждая, что такое объединение обеспечит творческую свободу и откроет новые горизонты как для писателей, так и для читателей.

Во время встречи также анонсировали новый литературный конкурс Союза писателей России под названием "Без срока давности", приуроченный к 80-летию Победы. Победителей конкурса ждут поддержка в издании и продвижении их произведений.

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Фото: Пресс-служба губернатора Петербурга