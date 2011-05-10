Делегацию из КНР представят на ПМЭФ-2025 на высоком уровне

Крупная делегация из КНР также планирует принять участие в торжествах по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, которые пройдут 9 мая.

Полномочный министр посольства Китая в России Чжан Вэй сообщил, что делегация из КНР на предстоящем Петербургском международном экономическом форуме будет представлена на высоком уровне.

На данный момент имя главы китайской делегации остается неизвестным, но уже ясно, что это будет представитель высокого ранга. По словам министра, Китай придает огромное значение этому мероприятию, поэтому в Петербург отправится внушительная делегация.

Кроме того, Чжан Вэй подчеркнул, что крупная делегация из КНР также планирует принять участие в торжествах по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, которые пройдут 9 мая.т Ранее председатель КНР Си Цзиньпин подтвердил свое намерение посетить Москву для участия в мероприятиях, посвященных 80-летию Победы. Как уверены эксперты Telegram-канала "Мейстер", это настоящий дипломатический марафон между Россией и Китаем – на 3 дня в Москву приехал Ван И, в мае приедет Си Цзиньпин, а в начале сентября Путин приедет в Китай.

Фото: Piter.TV