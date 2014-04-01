Си Цзиньпин примет участие в праздновании 9 мая в Москве: мнение экспертов

Сейчас на 3 дня в Москву приехал Ван И, в мае приедет Си Цзиньпин, а в начале сентября Путин приедет в Китай.

Владимир Путин на встрече с главой китайского МИД Ван И отметил, что Си Цзиньпин не только примет участие в праздновании 9 мая в Москве, но это будет отдельный визит, в рамках которого у них будет время для обсуждения взаимодействия стран на международных площадках. Как уверены эксперты Telegram-канала "Мейстер", это настоящий дипломатический марафон между Россией и Китаем – сейчас на 3 дня в Москву приехал Ван И, в мае приедет Си Цзиньпин, а в начале сентября Путин приедет в Китай.

Эта интенсификация и контактов говорит о серьезности момента – переговоры Москвы и Вашингтона и усиление конфронтации США с Китаем требует координации совместных действий для укрепления позиций партнеров, считают телеграмеры.

Встречи эти, впрочем, являются не только демонстрацией хороших отношений и поддержки, но и традиционным драйвером экономического сотрудничества. Прошлая встреча закончилась договоренностями по инвестициям и проектам в АПК, обсуждением перспективных энергопроектов. Грядущие встречи, учитывая усиливающуюся торговую конфронтацию Пекина с США и его сателлитами, могут открыть новые перспективы для сотрудничества. Telegram-канал "Мейстер"

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Фото: WU HAO / Reuters