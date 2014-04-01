Политик приговорена к лишению свободы на четыре года (два из них условно) и немедленному поражению в избирательных правах на пять лет.

Марин Ле Пен и еще 8 депутатов Европарламента признали виновными в краже средств этого законодательного органа, она приговорена к лишению свободы на четыре года (два из них условно) и немедленному поражению в избирательных правах на пять лет. Эксперты Telegram-канала "Мейстер" уверены, что это лишает Ле Пен права на участие в президентских выборах во Франции в 2027 году.

Как считают авторы поста, в стране десятилетиями работало негласное правило, что у власти могут быть или центристы, или левые. Если популярность правых росла, эти силы объединяли усилия, чтобы не допустить их победы. Сейчас, по-видимому, политический истеблишмент решил, что таким образом правых уже не остановить.

Марин, будучи лицом крупнейшей правой партии, является первоочередной целью этих атак. Она, несомненно, попробует оспорить вердикт суда, однако даже если это не получится, то правые не пропадут – официальным лидером партии уже несколько лет является ее правая рука - Жордан Барделла. Это популярный политик, и у него есть шанс конвертировать как кейс гонений на Марин, так и фактор ее поддержки, в пользу своей кандидатуры на выборах. Telegram-канал "Мейстер"

Ранее эксперты прокомментировали встречу Путина с Дрозденко.

Фото: Getty Images / Anadolu/Mustafa Yalcin