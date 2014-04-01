Эксперты прокомментировали встречу Путина с Дрозденко

Губернатор Ленобласти отчитался о работе фонда "Ленинградский рубеж".

Владимир Путин продолжает традиционную серию встреч с главами регионов. Свою оценку и комплекс задач на новый срок получил и губернатор Ленобласти Александр Дрозденко. Как пишет Telegram- канал "Мейстер", Дрозденко отчитался о работе фонда "Ленинградский рубеж"

Сконцентрировав помощь в едином проекте, региону удалось решить довольно масштабные задачи, уверены авторы поста. Например, в прошлом году так был создан уникальный подземный госпиталь всего в нескольких километрах от зоны боевого соприкосновения. А на территории Ленинградской области в это время создается реабилитационный центр для бойцов, получивших тяжелые ранения на фронте. Под Всеволожском, неподалеку от того места, где пролегала легендарная "Дороги жизни", уже построена часть необходимых медицинских учреждений: центр протезирования и "тренировочные дома" специально приспособленные для привыкания к самостоятельной жизни после операций, а также спортивные объекты.

Понятно, что для дальнейшего развития комплекса национального масштаба сил и средств одного региона не достаточно. Так что глава государства заверил губернатора, что готов быть в контакте с ним и оказывать оперативно любую помощь, если она понадобится. Очевидно, что соседства медицинского центра с "Дорогой жизни" делает этот проект глубоко личным для президента. Telegram- канал "Мейстер"

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Фото: kremlin.ru