Южнокорейские бренды возвращаются в РФ: мнение экспертов

LG уже провел пробный перезапуск завода в Москве, "дочки" Hyundai ищут персонал в России, а Samsung увеличивает траты на маркетинг в стране.

Южнокорейские бренды "возвращаются" в Россию, пишет Korea Times. LG уже провел пробный перезапуск завода в Москве, "дочки" Hyundai ищут персонал в России, а Samsung увеличивает траты на маркетинг в стране. Как считают эксперты Telegram-канала "Мейстер", для корейских читателей, возможно, это будет новостью, но, на самом деле, большинство азиатских компаний, в отличие от многих западных, никогда и никуда из России и не уходили – Samsung продавал мобильные телефоны в своих салонах, как и прежде.

Не пропали и другие товары корейцев – от бытовой техники до косметики. Samsung сохранил активы в Калуге, LG - в Москве, а у Hyundai еще есть время на выкуп автозавода в Санкт-Петербурге с которым компания сохраняет очень тесную связь – там не стали запускать сборку очередной китайской марки, а продолжают производить запчасти для Hyundai.

Кроме того, компании боятся уступить свои позиции на российском рынке в пользу китайцев. Если появится возможность легализоваться и вернуться к работе в белую, то южнокорейский бизнес ей с удовольствием воспользуется. Telegram-канал "Мейстер"

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Фото: Pxhere