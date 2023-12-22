В Петербурге скончался актер Александр Саюталин

Прощание с ним состоится в храме Благовещения Пресвятой Богородицы на Пискаревском проспекте 25 января в 13:30.

В Петербурге в возрасте 59 лет ушел из жизни актер Александр Саюталин. Об этом 23 января пишет "Петербургский дневник", ссылаясь на пресс-службу кинокомпании "Триикс медиа".

Причины смерти артиста неизвестны. Прощание с ним состоится в храме Благовещения Пресвятой Богородицы на Пискаревском проспекте 25 января в 13:30.

Александр Саюталин окончил в 1990 году ЛГИТМиК (мастерская Игоря Владимирова). Играл в Театре имени Ленсовета, Санкт-Петербургском экспериментальном театре и театре "Балтийский дом". Кроме того, он снялся в 99 сериалах и фильмах. Зрители помнят актера по ролям в "Улице разбитых фонаре", "Убойной силе", "Агенте национальной безопасности", "Бандитском Петербурге", "Литейном", "Невском" и других.

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Фото: kino-teatr.ru