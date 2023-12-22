Художник-постановщик "Ленфильма" Владимир Банных умер в Петербурге

Коллеги Владимира Михайловича по "Ленфильму" вспоминают его как отзывчивого, доброго, высококлассного профессионала, обладателя обширных знаний и при этом очень скромного человека.

Сегодня, 2 апреля, на 72-м году жизни умер художник-постановщик, актёр и член Санкт-Петербургского союза художников Владимир Банных. Об этом сообщили в пресс-службе "Ленфильма", ссылаясь на информацию от художницы Елены Жуковой.

Коллеги Владимира Михайловича по "Ленфильму" вспоминают его как отзывчивого, доброго, высококлассного профессионала, обладателя обширных знаний и при этом очень скромного человека. Все выражают глубокие соболезнования его родным и близким. Позже будет сообщено о времени и месте прощания.

Владимир Михайлович родился 11 мая 1952 года. В 1975 году он окончил Саратовское художественное училище, а в 1982-м — художественный факультет Всесоюзного государственного института кинематографии. Получив образование, он начал работать художником-постановщиком на киностудии.

Ранее мы сообщили о том, что музыковед Владимир Фейертаг ушел из жизни в Петербурге.

Фото: ВКонтакте / Владимир Банных