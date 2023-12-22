Музыковед Владимир Фейертаг ушел из жизни в Петербурге

Владимир Фейертаг – автор справочников "Джаз в России", "Джаз. XX век" и других.

В Петербурге на 93-м году жизни умер советский и советский музыковед, популяризатор джаза Владимир Фейертаг. Об этом 28 марта рассказали в группе JFC JAZZ CLUB во "ВКонтакте".

Владимир Фейертаг родился в Ленинграде в 1931 году, отучился в Ленинградском государственном университете на филологическом факультете. Кроме того, в 1960 году он окончил теоретико-композиторское отделение Музыкального училища при Ленинградской консерватории.

С 1976 года музыковед вел в Ленинградском музыкальном училище историю джазовой и популярной музыки. В 1978-1992 годах являлся художественным руководителем джазового фестиваля "Осенние ритмы". Помимо этого, в 1990 году он создал Ассоциацию джазовых музыкантов и менеджеров "Интерджаз", после чего проводил фестивали в нескольких городах РФ и выезжал с гастролями в страны Европы и Америки.

Владимир Фейертаг – автор справочников "Джаз в России", "Джаз. XX век" и других.

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Фото: ВКонтакте / JFC JAZZ CLUB