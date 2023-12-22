В Петербурге умер 40-летний конькобежец Максим Босенко

В Петербурге скончался мастера спорта России по конькобежному спорту, призёр чемпионатов страны Максим Босенко. Об этом сообщил Комитет по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга.
Спортсмен входил в сборную России и Петербурга, занимал призовые места. В январе ему исполнилось только 40 лет. Причина смерти не уточняется.
Похороны Максима Босенко состоятся 29 марта на Северном кладбище в 14:20, уточнили в Комитете.
Ранее в Петербурге умер ведущий хирург-трансплантолог Олег Резник.
Фото: Комитет по физической культуре и спорту
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