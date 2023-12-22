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В Петербурге умер 40-летний конькобежец Максим Босенко
Сегодня, 15:52
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В Петербурге умер 40-летний конькобежец Максим Босенко

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Похороны Максима Босенко состоятся 29 марта на Северном кладбище.

В Петербурге скончался мастера спорта России по конькобежному спорту, призёр чемпионатов страны Максим Босенко. Об этом сообщил Комитет по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга.

Спортсмен входил в сборную России и Петербурга, занимал призовые места. В январе ему исполнилось только 40 лет. Причина смерти не уточняется.

Похороны Максима Босенко состоятся 29 марта на Северном кладбище в 14:20, уточнили в Комитете.

Ранее в Петербурге умер ведущий хирург-трансплантолог Олег Резник.

Фото: Комитет по физической культуре и спорту

Теги: конькобежец, умер
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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