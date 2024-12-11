Вышел трибьют-альбом памяти лидера Markscheider Kunst Сергея Ефременко

Сборник "Будем с тобой на связи" включает 22 кавер-версии песен Markscheider Kunst в исполнении разных артистов.

В день рождения Сергея Ефременко, 23 января, представлен трибьют-альбом группы Markscheider Kunst под названием "Будем с тобой на связи". В создании сборника приняли участие друзья музыканта и коллективы, вдохновленные его творчеством.

Ровно год назад ушел из жизни Сергей "Ефр" Ефременко — поэт, музыкант, и лидер одной из самых позитивных российских групп Markscheider Kunst. Сергей оставил яркий след не только как автор солнечных и жизнеутверждающих композиций, но и как человек с уникальной способностью объединять людей и заряжать их энергией.

Сборник "Будем с тобой на связи" включает 22 кавер-версии песен Markscheider Kunst в исполнении разных артистов. Каждая композиция отражает индивидуальное восприятие творчества Сергея и является выражением любви и уважения к его наследию. В записи альбома приняли участие такие группы, как Billy"s Band, Jane Air, "Кирпичи", "Маша и Медведи", "Отава Ё", New York Ska Jazz Ensemble и другие.

В клубе "Сердце" в Санкт-Петербурге 24 января пройдет концерт-презентация альбома. На сцене выступят группа Markscheider Kunst и некоторые участники трибьюта, включая "Отава Ё", Jane Air, "Полюса" и других.

Фото: предоставлено организаторами