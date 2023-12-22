Скончался преподаватель Академии художеств Дмитрий Дергунов

Дергунов ушел из жизни после продолжительной болезни. Ему было 63 года.

В Петербурге скончался талантливый художник и преподаватель Академии художеств им. Репина Дмитрий Дергунов, сообщила пресс-служба учебного заведения.

Дергунов ушел из жизни после продолжительной болезни. Ему было 63 года.

Художник родился в Липецке. Он успешно окончил Саратовское художественное училище и в 1986 году завершил обучение на факультете живописи Ленинградского института. За свою дипломную работу Дмитрий Дергунов был удостоен "Золотой медали" Министерства культуры СССР.

Фото: ВКонтакте / Санкт-Петербургская академия художеств