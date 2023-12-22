  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Скончался преподаватель Академии художеств Дмитрий Дергунов
Сегодня, 9:24
238
lizapoluda Добавить в Яндекс.Новости

Скончался преподаватель Академии художеств Дмитрий Дергунов

0 0

Дергунов ушел из жизни после продолжительной болезни. Ему было 63 года.

В Петербурге скончался талантливый художник и преподаватель Академии художеств им. Репина Дмитрий Дергунов, сообщила пресс-служба учебного заведения.

Дергунов ушел из жизни после продолжительной болезни. Ему было 63 года.

Художник родился в Липецке. Он успешно окончил Саратовское художественное училище и в 1986 году завершил обучение на факультете живописи Ленинградского института. За свою дипломную работу Дмитрий Дергунов был удостоен "Золотой медали" Министерства культуры СССР.

Фото: ВКонтакте / Санкт-Петербургская академия художеств

Теги: некролог, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии