Захарова прокомментировала обстрел в Донецке, под который попали журналисты

В МИД РФ оценили нападение ВСУ на гражданскую инфраструктуру.

Мария Захарова прокомментировала обстрел в Донецке, под который попали представители СМИ. В Москве заметили, что трагедия затронула российских журналистов из "Известий" и оператора телеканала "Звезда", представители информационного агентства ТАСС чудом не пострадали. Ситуация показывает миру террористическую логику киевского режима. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном брифинге в Москве сделала официальный представитель российского министерства по иностранным делам. Удар по участку противники нанесли дважды. Это решение было принято ради того, чтобы точно гарантировать Киеву жертвы среди тех, кто прибыл ликвидировать последствия атаки ВСУ. Речь идет о спасателях, медиков и журналистах.

То есть украинские военные специально выждали паузу, чтобы гарантировать жертвы среди прибывших ликвидировать последствия первого удара спасателей медиков и журналистов. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Напомним, что военные корреспонденты Алексей Полторанин и Евгений Быковский, оператор МИЦ "Известия" Александр Мартемьянов получили осколочные ранения.

Болгария намекала РФ, что ситуацию с Гацаком надо оставить "вне информационного поля".

Фото и видео: МИД России