Болгария намекала РФ, что ситуацию с Гацаком надо оставить "вне информационного поля"

Болгария настойчиво намекала Москве, что ситуацию с представителем СМИ Александром Гацаком надо оставить "вне информационного поля". Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном брифинге в Москве сделала официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова. Чиновница пояснила, что власти недружественного государства аннулировали аккредитацию сотрудника прессы.
В ситуации с российским корреспондентом в Болгарии нам еще настойчиво болгарские власти намекали на то, что нужно оставить это все вне информационного поля.
Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ
Захарова: Национальные СМИ позволили СНГ сохранить идентичность.
Фото и видео: МИД России
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