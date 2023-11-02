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Болгария намекала РФ, что ситуацию с Гацаком надо оставить "вне информационного поля"

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В МИД РФ прокомментировала ситуацию, в которой оказался журналист.

Болгария настойчиво намекала Москве, что ситуацию с представителем СМИ Александром Гацаком надо оставить "вне информационного поля". Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном брифинге в Москве сделала официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова. Чиновница пояснила, что власти недружественного государства аннулировали аккредитацию сотрудника прессы.

В ситуации с российским корреспондентом в Болгарии нам еще настойчиво болгарские власти намекали на то, что нужно оставить это все вне информационного поля.

Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Захарова: Национальные СМИ позволили СНГ сохранить идентичность.

Фото и видео: МИД России

Теги: александр гацак, болгария, мария захарова, мид, сми
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России,

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