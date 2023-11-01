Мария Захарова рассказала о противоядии от политики Запада, которое возникло благодаря государствам.

Национальные медиаисточники позволяют странам Содружества Независимых Государств сохранять идентичность и защищает граждан региона от зарубежной дезинформации. Чиновница пояснила, что СМИ в общем пространстве СНГ позволяют не сделать из журналистов информационных рабов. В этом случае страны лишились бы всего того, ради чего они выстраивали суверенитет.

Национальные средства СМИ из декоративных и символических стали настоящими и интегрированными. Это единственное, что сейчас является противоядием и способом предотвращать катастрофическое развитие. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ



Кроме того, официальный представитель МИД РФ напомнила, что в эпоху создания СМИ в странах СНГ существовали опасения, что медиа не смогут конкурировать с мировыми холдингами, поэтому им отводили "декоративную" роль. Но благодаря усилиям ведущих журналистов, общественных деятелей и государств национальные СМИ стран СНГ играют значительную роль в современном обществе.

Россия отстояла журналистику как особую профессию, заявила Захарова.

Фото и видео: Вконтакте / Пресс-центр "Россия сегодня"