Россия отстояла журналистику как особую профессию, заявила Захарова

Мария Захарова оценила действия политических элит Запада по отношению к СМИ.

Москва отстояла журналистику как особую профессию, которая позволяет мировому сообществу не скатиться в информационный "конец света". Соответствующее заявление в ходе выступления на Втором форуме "Развитие медиа в меняющемся мире"м в пресс-центре "Россия Сегодня" сделала официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова. Чиновница полагает, что сейчас у людей начинает приходить осознание того, что может произойти, если поставить знак равенства между личным мироощущением и творчеством в социальных сетях.

...На которое каждый имеет право в сети, в публичном пространстве, и журналистикой. Если бы это все смешалось, если бы грани размылись, …без профессиональной журналистики, на мой взгляд, был бы информационный "конец света. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Захарова: РФ предпринимает активные усилия по разрешению ситуации с заложниками ХАМАС.

Фото и видео: Вконтакте / Пресс-центр "Россия сегодня"