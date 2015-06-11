Захарова: РФ предпринимает активные усилия по разрешению ситуации с заложниками ХАМАС

В МИД рассказали о контактах с радикалами для освобождения граждан России.

Москва предпринимает активные усилия для содействия в вопросе благополучного разрешения ситуации с россиянами, которые в настоящее время находятся в заложниках у палестинского радикального движения ХАМАС на территории сектора Газа. Чиновница заметила, что в списке удерживаемых лиц также есть те, кто проживает на территории еврейского государства постоянно. При этом у многих из них есть двойное гражданство.

Мы предпринимаем активные усилия для содействия разрешению этой ситуации. Да, это те люди, которые находятся на постоянном проживании в Израиле. Речь идет о том, что там нет, по нашим данным, и среди жертв, и среди заложников тех людей, которые бы приехали в гости, с туристическими целями или временно. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

В МИД РФ заметили, что стремятся к одной цели - облегчить ситуацию и освободить заложников.

Захарова сочла цинизмом переодевание сына Блинкена на Хэллоуин "под Зеленского".

Фото и видео: Вконтакте / Радио Sputnik