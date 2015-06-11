Захарова сочла цинизмом переодевание сына Блинкена на Хэллоуин "под Зеленского"

В МИД РФ оценили костюмы детей на праздник в белом доме.

Мария Захарова назвала цинизмом ситуацию, когда дети американского государственного секретаря Энтони Блинкена пришли на празднование Хэллоуина в Белый дом в костюмах, напоминающих одежду лидера киевского режима Владимира Зеленского и цвета украинского национального флага. Соответствующее заявление в эфире радиостанции Sputnik в авторской программе сделала официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова. По словам чиновницы, эта ситуация продемонстрировала чудовищность и цинизм со стороны главы Госдепа США.

Маленький мальчик пришел в костюме Зеленского, вот в этом камуфляже, а девочка пришла разряженная как украинский флаг, даже не в костюм украинский или что-либо подобное, а просто как украинский флаг. А мальчик в камуфляже под Зеленского. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

"Корень зла". Захарова о трагических событиях на Ближнем Востоке.

Фото и видео: Вконтакте / Радио Sputnik