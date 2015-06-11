"Корень зла". Захарова о трагических событиях на Ближнем Востоке

В МИД РФ рассказали о попытке Вашингтона перекроить мир.

Американская администрация на протяжении десятилетий перекраивали мир под себя, эта тактика явилась основанием происходящих сегодня трагических событий в мире, в том числе на Ближнем Востоке. Соответствующее заявление в эфире радиостанции Sputnik в авторской программе сделала официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова. Чиновница пояснила, что речь идет о тенденции, которая лишь набирает обороты. В МИД РФ рассказали, что за день на территории сектора газа погибли 400 детей. При этом в мировом сообществе уже слышатся прокляться в адрес Израиля и призывы к тому, чтобы принять меры по региону.

Такое количество событий, происходящих синхронно и очевидно спровоцированных одной идеологией, одной рукой, по одному сценарию – это не может не вызывать чувство опасения, и, наверное, ужаса от того, что мы сейчас наблюдаем. Это уже не локальный, единичный, оторванный друг от друга случай. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Дипломат заметила, что в ситуации важно увидеть "корень зла". Он заключается в том, что государство США на протяжении десятилетий считает для себя возможным перекраивать геополитическую арену под себя.

Захарова рассказала, что ответили в ООН на вопросы России по поводу Бучи.

Фото и видео: Вконтакте / Радио Sputnik