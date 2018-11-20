Суд оправдал петербуржца, который вышел с плакатом к Гостиному двору

Суд посчитал, что на плакате написаны антонимы, но нет никакого призыва.

Куйбышевский районный суд прекратил уголовное дело в отношении петербуржца, который, по мнению следствия, дискредитировал Вооруженные Силы РФ. Мужчина держал плакат формата А2 с надписью "война — мир, свобода — рабство, незнание — сила, хватит искажений". Об этом 4 мая сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Алексей Подгорный стоял с плакатом у Гостиного двора 24 апреля 2022 года. Суд счел, что на плакате написаны антонимы и словосочетания.

Не содержит никаких призывов, в том числе призыва к воспрепятствованию использования Вооруженных сил РФ за пределами страны в целях поддержания мира и баланса. объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Так как представлен только факт того, что Подгорный находился с плакатом в руках, дело прекратили за отсутствием состава.

Ранее Piter.tv сообщил о том, что подросток, который выбросил флаг в урну, стал фигурантом уголовного дела.

Фото: Piter.tv