Фото: территорию у "Гостиного двора" начали украшать к Новому году

Возле станции метро появился Дед Мороз.

Центр Петербурга продолжают украшать к Новому году. В частности, возле станции метро "Гостиный двор" устанавливают Деда Мороза, заметил корреспондент Piter.TV утром 13 ноября.

Напомним, праздничную ель на Дворцовой площади поставят к 20 декабря. По традиции ее привезут из Ленобласти. А новогодние гирлянды появились на Московском проспекте, уже оформлены Красногвардейский, Могилевский, Старо-Никольский мосты, а также несколько переправ в Адмиралтейском районе.

Ранее мы рассказывали подробнее о том, как украсят Северную столицу к Новому 2026 году.

Фото: Piter.TV