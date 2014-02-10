  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Фото: территорию у "Гостиного двора" начали украшать к Новому году
Сегодня, 9:30
133
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

Фото: территорию у "Гостиного двора" начали украшать к Новому году

0 0

Возле станции метро появился Дед Мороз.

Центр Петербурга продолжают украшать к Новому году. В частности, возле станции метро "Гостиный двор" устанавливают Деда Мороза, заметил корреспондент Piter.TV утром 13 ноября. 

Напомним, праздничную ель на Дворцовой площади поставят к 20 декабря. По традиции ее привезут из Ленобласти. А новогодние гирлянды появились на Московском проспекте, уже оформлены Красногвардейский, Могилевский, Старо-Никольский мосты, а также несколько переправ в Адмиралтейском районе. 

Ранее мы рассказывали подробнее о том, как украсят Северную столицу к Новому 2026 году. 

Фото: Piter.TV 

Теги: гостиный двор, новый год
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии