Щелкунчик на Дворцовой и ангелы на Московском: как украсят Петербург к Новому 2026 году

До Нового года остаются считанные месяцы, и Петербург постепенно начинает готовиться к праздникам. Уже известно, как преобразятся улицы, площади и набережные — детали будущего оформления раскрывают документы на портале госзакупок, размещенные Городским центром рекламы и праздничного оформления (СПБ ГКУ "ГЦРПО").

В этом году привычные горожанам украшения и гирлянды дополнят новые световые композиции, причем не только в центре — на Дворцовой и Исаакиевской площадях, у Смольного и в Александровском саду, — но и в пригородах, от Кронштадта до Павловска. Piter.TV узнал, как украсят Петербург зимой 2026 года и собрал список самых интересных локаций, в которых можно зарядиться праздничным настроением.



Сказка на двух площадях

Дворцовая площадь в очередной раз станет центром притяжения для горожан и туристов — именно отсюда начинается новогодний Петербург.

Главным символом праздника традиционно станет установленная на площади натуральная ель высотой 20 м. Ее украсят игрушками с ностальгическими названиями — "Флажок", "Снеговик", "Лошадка", "Щелкунчик", "Избушка", "Шар" и др.

Под огромным новогодним деревом разместят композицию из световых фигур в виде различных животных, символизирующих зимние праздники, а также ограждения с изображениями домиков в европейском стиле и городских достопримечательностей — аналогичные объекты, как и в прошлом году, установят на Конюшенной площади.

Кроме того, на Якорной площади в Кронштадте установят еще одну натуральную ель высотой 15 метров, дополнив ее световыми композициями "Ангел" и "Якорь" — символами мореходства и Рождества.

Центр города: новшества и классика

Большинство праздничных украшений в центре останется такими же, как в прошлом году — это касается украшений для уличных фонарей, а также гирлянд и световых фигур на Невском проспекте, площади Восстания и набережной Фонтанки.

В саду Зимнего дворца и у Смольного развесят привычные золотые и серебряные шары, гирлянды и еловые ветви. По всему центру — у Гостиного двора, Исаакиевской, Биржевой и Сенной площадей, на Марсовом поле, площади Александра Невского и напротив Медного всадника разместят искусственные ели высотой от 4 до 25 м.

На Исаакиевской площади появятся две новые световые композиции — "Дерево" и "Лотос". Они станут своеобразным акцентным элементом для пространства у собора.

В Александровском саду можно будет прогуляться среди фигур "Дама с зонтом", "Качели" и "Прогулка" — все они создадут атмосферу зимней прогулки из старинных открыток.

На Большой Морской улице установят фигуру "Танцующая пара", которая напомнит петербуржцам и гостям города о городских балах и рождественских вечерах XVIII века.

В конце главной магистрали Петербурга, на площади Александра Невского, разместят объемно-пространственную композицию в виде новогоднего подарка.

Огни над Невой и не только

Мосты в центральной части города — Центральном, Адмиралтейском, Василеостровском, Петроградском и других районах — украсят световыми гирляндами и композициями.

При подготовке города к празднику оформители не обойдут стороной и рождественские мотивы: так, в Московском районе, у входа в Новодевичий монастырь, засияют "Два ангела". Вдоль самой магистрали разместят серебряные и золотые шары, звезды и мини-елочки.

На площади Сикорского в Приморском районе появится композиция "12 месяцев", посвященная всеми любимой сказке.

На проспекте Ветеранов, у пересечения с проспектом Маршала Жукова, установят объемную композицию "Паровоз".

В Невском районе праздничное настроение создадут Пара лебедей у станции метро "Ломоносовская", а также Фея у "Проспекта Большевиков".

На площади Свободы в Сестрорецке установят композиции "Автобус" и "Подарок".

А в Павловске, на Садовой улице, рядом с памятником Иоганну Штраусу, появится новая объемно-пространственная композиция.

Добавим, что работы по установке новогодних украшений в Петербурге начнутся 11 ноября. Полностью праздничная иллюминация заработает в преддверии праздников.

Фото: Городской центр рекламы и праздничного оформления, главное фото: Piter.TV