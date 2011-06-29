Главную новогоднюю елку Петербурга установят на Дворцовой площади к 20 декабря

Северная столица готовится к праздникам и украшает улицы и мосты новогодним декором.

Главная новогодняя елка Санкт-Петербурга будет установлена на Дворцовой площади к 20 декабря. Символ праздника — живая пушистая ель — доставят из лесов Ленинградской области. Об этом сообщил вице-губернатор Борис Пиотровский в своём Telegram-канале.

Подготовка к празднику уже активно ведётся по всему городу. Первые гирлянды были развешены на Московском проспекте, праздничные украшения появились на нескольких мостах, включая Красногвардейский, Могилевский и Старо-Никольский. Работы проводятся преимущественно ночью, чтобы не мешать движению транспорта и пешеходам.

Ожидается, что оформление города к Новому году создаст праздничную атмосферу для жителей и гостей города.

Ранее Piter.TV сообщал, что на новогодние украшения Павловска потратят 3 млн рублей.

