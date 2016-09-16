На новогодние украшения Павловска потратят 3 млн рублей

Подрядчик установит 10-метровую елку и тематические композиции на детской площадке к 10 декабря.

Администрация Пушкинского района Санкт-Петербурга объявила конкурс на новогоднее оформление Павловска с бюджетом 3 млн рублей. Согласно документам, размещенным на портале "Госзакупки", подрядчик должен будет украсить город к 10 декабря 2025 года.

В рамках контракта предусмотрена установка 10-метровой ели с светодиодными шарами и композицией "Снеговик", а также оформление детской площадки с использованием арки "Рождественский венок", декораций "Упряжка с оленями", "Звездное небо" и "Фонтан". Демонтаж всех конструкций должен быть завершен в период с 15 по 20 января 2026 года.

Прием заявок на участие в конкурсе продлится до 17 ноября 2025 года. Исполнитель работ будет выбран по итогам закупочных процедур, после чего приступит к реализации проекта праздничного оформления одного из самых живописных пригородов Петербурга.

Фото: Piter.TV