Подросток, который выбросил флаг в урну, стал фигурантом уголовного дела

Петербуржцу может грозить лишение свободы.

В отношении 17-летнего школьника возбудили уголовное дело за то, что он сорвал российский флаг и выбросил его в урну. Об этом сообщила "Фонтанка".

На действия подростка около торгового комплекса на Белы Куна 1 мая обратила внимание женщина. Он снял триколор с флагштока. Свидетель происходящего вызвала полицию. Полиция Фрунзенского района оперативно нашла подозреваемого. Им оказался местный житель.

Уголовное дело возбуждено по статье "Надругательство над флагом". Она предусматривает ограничение свободы на срок до одного года, либо принудительные работы на тот же срок, либо арест на срок от трех до шести месяцев, либо лишение свободы на срок до одного года.

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