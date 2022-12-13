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После жалоб спектакли с Козловским перенесли на май в Петербурге
Вчера, 21:29
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После жалоб спектакли с Козловским перенесли на май в Петербурге

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Билеты остаются действительными.

Стало известно, что спектакль "Гамлет" Академического Малого драматического театра — Театра Европы перенесли. В нем играет Данила Козловский. Об этом 20 апреля пишет пресс-служба МДТ.

В сообщении уточнили, что "спектакли "Гамлет", назначенные на 20 и 21 апреля, мы вынуждены перенести на 21 и 22 мая соответственно". Причины переноса не уточняются. Билеты остаются действительными. В театре выразили надежду, что спектакли всё-таки состоятся.

Ранее концерт Jah Khalib отменили в Петербурге. Исполнитель недавно вернулся с выступления в Киеве.

Фото: piter.tv

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Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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