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Концерт Jah Khalib отменили в Петербурге
Сегодня, 12:35
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Концерт Jah Khalib отменили в Петербурге

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Исполнитель недавно вернулся с выступления в Киеве.

Концерты казахского реп-исполнителя Jah Khalib отметили в Москве и Петербурге из-за позиции артиста по СВО. Об этом сообщила депутат Госдумы РФ Яна Лантратова в своём Telegram-канале.

Чиновник уточнила, что репер недавно выступал в Киеве, а выступать после этого в россиских городах "довольно странно".

Также Лантратова предположила, что Jah Khalib мог бы вести себя провокационно и высказаться в поддержку СВУ на своих российских концертах.  

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге концерт "Наива" перенесли на год после поддержки семьи Москалёвых.

Фото: ВКонтакте / Jah Khalib

Теги: отмена концерта, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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