Концерт Jah Khalib отменили в Петербурге

Исполнитель недавно вернулся с выступления в Киеве.

Концерты казахского реп-исполнителя Jah Khalib отметили в Москве и Петербурге из-за позиции артиста по СВО. Об этом сообщила депутат Госдумы РФ Яна Лантратова в своём Telegram-канале.



Чиновник уточнила, что репер недавно выступал в Киеве, а выступать после этого в россиских городах "довольно странно".

Также Лантратова предположила, что Jah Khalib мог бы вести себя провокационно и высказаться в поддержку СВУ на своих российских концертах.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге концерт "Наива" перенесли на год после поддержки семьи Москалёвых.

Фото: ВКонтакте / Jah Khalib