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В Петербурге концерт "Наива" перенесли на год после поддержки семьи Москалёвых
Вчера, 22:48
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В Петербурге концерт "Наива" перенесли на год после поддержки семьи Москалёвых

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В посте уточнили, что новую дату назовут позже, а все приобретённые билеты действительны и не требуют обмена.

В Петербурге 19 апреля должен был пройти концерт панк-группы "НАИВ". Его перенесли на весну 2024 года, сообщили в группе музыкального коллектива в соцсети "ВКонтакте".

В посте уточнили, что новую дату назовут позже, а все приобретённые билеты действительны и не требуют обмена. Причина переноса концерта не называется.

Добавим, что несколько дней назад солист группы Александр Иванов (Чача) на концерте в Москве вышел на сцену в футболке с надписью "Маша Москалёва". Также он попросил зрителей прочитать про дело, которое возбуждено в отношении отца девочки.

Напомним, что полиция заинтересовалась Алексеем и его дочерью Машей Москалевыми в апреле 2022 года. Это произошло после того, как 12-летняя девочка нарисовала во время урока изо в школе пацифистский рисунок. 

С Машей провели беседу сотрудники ФСБ, а на отца оформили протокол по статье 20.3.3. КоАП РФ (дискредитация Вооружённых сил России) из-за комментария в "Одноклассниках". В конце года на него завели дело "о повторной дискредитации армии" в этой же соцсети.

Отца девочки задержали и отправили под домашний арест, а Машу – в детский приют.  28 марта 2023 года Москалёва приговорили к двум годам колонии. На суде Алексея не было, он сбежал. 30 марта его задержали в Белоруссии. 5 апреля Машу из приюта забрала мать — Ольга Ситчихина. До этого они не виделись несколько лет.

Фото: Вконтакте / НАИВ
 

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Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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