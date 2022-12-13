В Петербурге концерт "Наива" перенесли на год после поддержки семьи Москалёвых

В посте уточнили, что новую дату назовут позже, а все приобретённые билеты действительны и не требуют обмена.

В Петербурге 19 апреля должен был пройти концерт панк-группы "НАИВ". Его перенесли на весну 2024 года, сообщили в группе музыкального коллектива в соцсети "ВКонтакте".

В посте уточнили, что новую дату назовут позже, а все приобретённые билеты действительны и не требуют обмена. Причина переноса концерта не называется.

Добавим, что несколько дней назад солист группы Александр Иванов (Чача) на концерте в Москве вышел на сцену в футболке с надписью "Маша Москалёва". Также он попросил зрителей прочитать про дело, которое возбуждено в отношении отца девочки.

Напомним, что полиция заинтересовалась Алексеем и его дочерью Машей Москалевыми в апреле 2022 года. Это произошло после того, как 12-летняя девочка нарисовала во время урока изо в школе пацифистский рисунок.

С Машей провели беседу сотрудники ФСБ, а на отца оформили протокол по статье 20.3.3. КоАП РФ (дискредитация Вооружённых сил России) из-за комментария в "Одноклассниках". В конце года на него завели дело "о повторной дискредитации армии" в этой же соцсети.

Отца девочки задержали и отправили под домашний арест, а Машу – в детский приют. 28 марта 2023 года Москалёва приговорили к двум годам колонии. На суде Алексея не было, он сбежал. 30 марта его задержали в Белоруссии. 5 апреля Машу из приюта забрала мать — Ольга Ситчихина. До этого они не виделись несколько лет.

Фото: Вконтакте / НАИВ

