В Нижнем Новгороде взорвали автомобиль, в котором находился писатель Захар Прилепин

В Нижнем Новгороде взорвали автомобиль, в котором находился писатель и политик Захар Прилепин. Он ехал своей семье. Об этом сообщили в ТАСС.
Прилепин остался жив. Его доставили в больницу. Пострадавший получил ранения. По данным tg-канала Shot, СВУ под днищем машины составляло не менее 2,5 кг в тротиловом эквиваленте.
В "112" сообщили, что возвращался из командировки в ЛНР. Подробности уточняются.
Ранее на Piter.tv: ВСУ повторно атаковали НПЗ в Краснодарском крае.
Фото: ВКонтакте / Захар Прилепин
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