В Нижнем Новгороде взорвали автомобиль, в котором находился писатель Захар Прилепин

Политик возвращался из командировки в ЛНР.

В Нижнем Новгороде взорвали автомобиль, в котором находился писатель и политик Захар Прилепин. Он ехал своей семье. Об этом сообщили в ТАСС.

Прилепин остался жив. Его доставили в больницу. Пострадавший получил ранения. По данным tg-канала Shot, СВУ под днищем машины составляло не менее 2,5 кг в тротиловом эквиваленте.

В "112" сообщили, что возвращался из командировки в ЛНР. Подробности уточняются.

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Фото: ВКонтакте / Захар Прилепин