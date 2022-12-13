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В Нижнем Новгороде взорвали автомобиль, в котором находился писатель Захар Прилепин
Сегодня, 13:04
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В Нижнем Новгороде взорвали автомобиль, в котором находился писатель Захар Прилепин

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Политик возвращался из командировки в ЛНР.

В Нижнем Новгороде взорвали автомобиль, в котором находился писатель и политик Захар Прилепин. Он ехал своей семье. Об этом сообщили в ТАСС. 

Прилепин остался жив. Его доставили в больницу. Пострадавший получил ранения. По данным tg-канала Shot, СВУ под днищем машины составляло не менее 2,5 кг в тротиловом эквиваленте. 

В "112" сообщили, что возвращался из командировки в ЛНР. Подробности уточняются.

Ранее на Piter.tv: ВСУ повторно атаковали НПЗ в Краснодарском крае.

Фото: ВКонтакте / Захар Прилепин

Теги: взрыв, захар прилепин, нижний новгород
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб, Новости России,

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