СМИ: ВСУ повторно атаковали НПЗ в Краснодарском крае

Информация об инциденте уточняется.

Вооруженные силы Украины еще раз атаковали нефтеперерабатывающий завод "Ильский" в Краснодарском крае при помощи беспилотника. Соответствующее заявление в Telegram-канале BAZA сделали журналисты. В СМИ отметили, что говорят о новом инциденте, который произошел утром 5 мая. В настоящее время подробности инцидента устанавливаются. По предварительным сведениям, после нападения дрона на территории НПЗ началось возгорание.

На территории НПЗ "Ильский" опять взрыв. <…> Завод был атакован украинским беспилотником авторы ТГ-канала

Напомним, что НПЗ "Ильский" силы ВСУ при помощи собственных БПЛА атаковали в ночь с 3 на 4 мая. Тогда противник запустил по территории объекта четыре ударных дрона

Пожар на нефтеперерабатывающем заводе в Краснодарском крае ликвидировали.

Фото и видео: Telegram / BAZA