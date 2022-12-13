СМИ: ВСУ повторно атаковали НПЗ в Краснодарском крае

Вооруженные силы Украины еще раз атаковали нефтеперерабатывающий завод "Ильский" в Краснодарском крае при помощи беспилотника. Соответствующее заявление в Telegram-канале BAZA сделали журналисты. В СМИ отметили, что говорят о новом инциденте, который произошел утром 5 мая. В настоящее время подробности инцидента устанавливаются. По предварительным сведениям, после нападения дрона на территории НПЗ началось возгорание.
На территории НПЗ "Ильский" опять взрыв. <…> Завод был атакован украинским беспилотником
авторы ТГ-канала
Напомним, что НПЗ "Ильский" силы ВСУ при помощи собственных БПЛА атаковали в ночь с 3 на 4 мая. Тогда противник запустил по территории объекта четыре ударных дрона
Пожар на нефтеперерабатывающем заводе в Краснодарском крае ликвидировали.
Фото и видео: Telegram / BAZA
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