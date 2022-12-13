Появилось видео с места взрыва автомобиля Прилепина в деревне Пионерское

Погиб водитель публициста.

В Нижегородской области взорвался автомобиль, в котором ехал Захар Прилепин. В tg-канале Shot опубликовали видео с места случившегося.

Покушение на писателя произошло сегодня, 6 мая. В результате взрыва погиб водитель публициста. Сам Прилепин остался жив. Он получил тяжелые ранения.

Устройство сработало под днищем авто. СВУ, которое было заложено под капот иномарки Прилепина, составляло не менее 2,5 кг в тротиловом эквиваленте.

Писатель ехал к семье из командировки. Он был в Луганске.

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Видео: Телеграм / Shot