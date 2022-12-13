Организация "Атеш" взяла на себя ответственность за покушение на Прилепина

Сегодня, 6 мая, взорвался автомобиль, в котором ехал Захар Прилепин. Ответственность за покушение на публициста взяла на себя организация "Атеш". Об этом сообщили в tg-канале "112".
За писателем охотилась уже полгода. Члены группировки смогли навредить ему. Сейчас Прилепин находится в больнице. Он получил тяжелые ранения ног.
Инцидент произошел, когда писатель возвращался к родным из ЛНР. В Луганске он проходил службу в составе батальона "Оплот" в Росгвардии.
Дочь писателя вышла из машины за несколько секунд до взрыва. Она не пострадала.
Ранее на Piter.tv: водитель Захара Прилепина погиб во время взрыва автомобиля.
Фото: Телеграм / 112
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