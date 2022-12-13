Организация "Атеш" взяла на себя ответственность за покушение на Прилепина

Инцидент произошел, когда писатель возвращался к родным из ЛНР.

Сегодня, 6 мая, взорвался автомобиль, в котором ехал Захар Прилепин. Ответственность за покушение на публициста взяла на себя организация "Атеш". Об этом сообщили в tg-канале "112".

За писателем охотилась уже полгода. Члены группировки смогли навредить ему. Сейчас Прилепин находится в больнице. Он получил тяжелые ранения ног.

Инцидент произошел, когда писатель возвращался к родным из ЛНР. В Луганске он проходил службу в составе батальона "Оплот" в Росгвардии.

Дочь писателя вышла из машины за несколько секунд до взрыва. Она не пострадала.

Ранее на Piter.tv: водитель Захара Прилепина погиб во время взрыва автомобиля.

Фото: Телеграм / 112