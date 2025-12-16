За месяц в Петербурге и Ленобласти к ответственности привлекли более 100 байкеров

В результате 52 единицы техники поместили на специализированную стоянку.

В период с 15 мая по 14 июня сотрудники Госавтоинспекции по Петербургу и Ленинградской области пресекли более 560 нарушений, которые были совершены водителями мототехники. По ст. 12.7 КоАП РФ за управление транспортным средством без прав к ответственности привлекли 81 человека, девять байкеров находились в состоянии опьянения. Еще 16 нарушителей отказались от прохождения медицинского освидетельствования.

Среди них зафиксировали 26 подростков. В отношении 34 родителей составили протоколы по ст. 5.35 КоАП РФ. В результате 52 единицы техники поместили на специализированную стоянку.

Госавтоинспекция настоятельно напоминает, что мототехника – это не игрушка, особенно для несовершеннолетних. Управление мотоциклом требует ответственности, навыков и строгого соблюдения ПДД. Пресс-служба ГАИ

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Видео: пресс-служба ГАИ по Петербургу и Ленобласти