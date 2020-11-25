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Следователи провели миграционный рейд на Сенном рынке

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Были проверены документы у лиц, осуществляющих торговлю.

На Сенном рынке проведен рейд по выявлению нарушений в сфере миграции, сообщили 4 июня в ГСУ СК РФ по Петербургу. 

Мероприятие провели после соответствующих обращений, которые поступили в ведомство, по поводу скопления значительного числа приезжих на объекте. Были проверены документы у лиц, осуществляющих торговлю. 

Так, выявлены нарушения миграционного законодательства. 

Собранные материалы будут направлены в профильные подразделения для привлечения лиц к административной ответственности. 

Пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу 

Ранее мы рассказывали о том, что в Петербурге проверили документы у 5 тыс. мигрантов. 

Видео: пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу 

Теги: миграционный рейд, сенной рынок
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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