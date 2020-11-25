Следователи провели миграционный рейд на Сенном рынке

Были проверены документы у лиц, осуществляющих торговлю.

На Сенном рынке проведен рейд по выявлению нарушений в сфере миграции, сообщили 4 июня в ГСУ СК РФ по Петербургу.

Мероприятие провели после соответствующих обращений, которые поступили в ведомство, по поводу скопления значительного числа приезжих на объекте. Были проверены документы у лиц, осуществляющих торговлю.

Так, выявлены нарушения миграционного законодательства.

Собранные материалы будут направлены в профильные подразделения для привлечения лиц к административной ответственности. Пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу

Ранее мы рассказывали о том, что в Петербурге проверили документы у 5 тыс. мигрантов.

Видео: пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу