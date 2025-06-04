В Петербурге 3 июня проверили документы у 5 тысяч мигрантов

Свыше 200 мигрантов доставили в отделы полиции для административного разбирательства.

В Петербурге правоохранители 3 июня провели очередной масштабный рейд по выявлению нелегальных мигрантов. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Петербургу и Ленобласти.

Полицейской проверке подверглись около десятка мест притяжения иностранных граждан: организации по оказанию миграционных услуг, в первую очередь, Единый миграционный центр на улице Красного Текстильщика, также строительные площадки в различных районах города.

В ходе рейда в общей сложности было проверено более 5 тысяч иностранных граждан. Свыше 200 мигрантов доставили в отделы полиции для административного разбирательства за те или иные нарушения законодательства. Большинство доставленных отделались штрафами и уведомлениями о необходимости устранения нарушений. Но почти 30 иностранцев, допустивших грубые нарушения миграционного законодательства, уведомлены о необходимости покинуть территорию РФ.

Сотрудники Госавтоинспекции в свою очередь остановили и проверили почти 160 автомобилей и выявили около 20 нарушений ПДД.

Профилактические мероприятия будут продолжены в течение ближайших дней.

Рейд "Нетрезвый водитель" прошел в Петербурге на прошлых выходных.

Видео: пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти