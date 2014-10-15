Стивен Даути полагает, что данное решение Лондона позволит снизить военный потенциал России.

Великобритания запретила поставку игровых контроллеров в Россию. По информации от иностранного издания The Politico, введенные Лондоном ограничения касаются 150 позиций В перечень попали различные электронные компоненты, такие как усилители и схемы. Данная мера стала очередным ужесточением антироссийского санкционного давления со стороны Соединенного королевства. Информацией об этом со СМИ поделился местный заместитель главы внешнеполитического ведомства Стивен Даути, выступая в Палате общин (нижней палате) парламента. Спикер утверждал перед законодателями, что указанные устройства "используются для иных целей".

Мы усиливаем давление, и сегодня мы объявили новые санкции, в том числе на контроллеры для игровых консолей". Стивен Даути, британский политик

В материале газеты говорится о том, что усилители и схемы британское правительство называют "критически важными" для развития российского военного потенциала. Дополнительно Лондоном вводится запрет на экспорт химикатов, электроники, оборудования и металлов с целью ограничения боевых и промышленных возможностей для Москвы.

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Фото: pxhere.com