Великобритания запретила поставку игровых контроллеров в Россию. По информации от иностранного издания The Politico, введенные Лондоном ограничения касаются 150 позиций В перечень попали различные электронные компоненты, такие как усилители и схемы. Данная мера стала очередным ужесточением антироссийского санкционного давления со стороны Соединенного королевства. Информацией об этом со СМИ поделился местный заместитель главы внешнеполитического ведомства Стивен Даути, выступая в Палате общин (нижней палате) парламента. Спикер утверждал перед законодателями, что указанные устройства "используются для иных целей".
Мы усиливаем давление, и сегодня мы объявили новые санкции, в том числе на контроллеры для игровых консолей".
Стивен Даути, британский политик
В материале газеты говорится о том, что усилители и схемы британское правительство называют "критически важными" для развития российского военного потенциала. Дополнительно Лондоном вводится запрет на экспорт химикатов, электроники, оборудования и металлов с целью ограничения боевых и промышленных возможностей для Москвы.
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Фото: pxhere.com
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