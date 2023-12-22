Япония отказалась оценивать позиции России и Украины по теракту в "Крокусе"

Ёко Камикава оценила теракт в "Крокус Сити Холле".

Японские власти осведомлены официальными высказываниями российского президента Владимира Путина и заявлениями лидера киевского режима Владимира Зеленского относительно произошедшего 22 марта теракта в подмосковном концертном зале "Крокус Сити Холл". Во время пресс-конференции с местными журналистами в Токио министр по иностранным делам Ёко Камикава заметила, что профильное ведомство воздержится от комментариев по этим речам иностранных коллег. При этом МИД готов осудить любые террористические атаки на гражданское население. В Японии снова выразили соболезнование семьям жертв, пострадавшим в Красногорске.

Япония решительно осуждает подобные атаки, выражает искреннюю поддержку тем, кто пострадал. Что касается заявлений президента Путина и президента Зеленского, то правительство Японии осведомлено о них, но, как правительство, мы намерены воздержаться от конкретных комментариев по ним. Ёко Камикава, глава МИД Японии

Генеральный секретарь японского кабинета министров Ёсимаса Хаяси ранее решительно осудил террористический акт, произведенный в концертном зале "Крокус сити холл", направленный против мирных граждан. Чиновник выразил соболезнования семьям пострадавших и погибших.

Япония следит за расследованием по делу о сбитом Ил-76.

Фото и видео: YouTube / 外務省 / MOFA