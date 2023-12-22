Ёко Камикава прокомментировала трагедию, которая произошла в Белгородской области.

Японское правительство следит за расследованием по делу об уничтожении Вооруженными силами Украины на территории Белгородской области российского самолета Ил-76 от министерства по обороне с украинскими военнопленными. Соответствующее заявление сделала глава местного министерства по иностранным делам Ёко Камикава в ходе своей пресс-конференции с журналистами в Токио

Продолжается сбор информации об этом инциденте, в том числе со стороны России. Будем внимательно следить за происходящим вокруг этого дела, в том числе это касается международного расследования. Ёко Камикава, лава МИД Японии

Иностранный дипломат добавила, что ответственность за ситуацию со сбитым воздушным судном так или иначе якобы несет российская сторона из-за проведения своей специальной военной операции на Украине.

Глава МИД Японии ушла от ответа на вопрос о словах израильского министра.

Фото и видео: YouTube / 外務省 / MOFA