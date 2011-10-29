Глава МИД Японии ушла от ответа на вопрос о словах израильского министра

Ёко Камикава прокомментировала высказывание представителя Израиля о применении ядерного оружия.

Глава японского министерства по иностранным делам Ёко Камикава в ходе своей пресс-конференции с местными журналистами в Токио во вторник ушла от ответа на вопрос о том, намерено ли правительство выступать с осуждением заявлений израильского министра о ядерном ударе по сектору Газа или же вводить санкционное давление против еврейского государства, как ранее это было сделано в отношении администрации КНДР. Дипломат пояснила, что Тель-Авив до сих пор не ратифицировал Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. В Японии призвали страны-участницы соглашения как можно быстрее и в полном объеме присоединиться.

Но премьер-министр Нетаньяху уже заявил относительно данного высказывания, что это не отражает позицию правительства в целом, и что этот член кабмина отныне не сможет участвовать в заседаниях. Что касается вашего вопроса, то я осведомлена относительно этого заявления, и относительно реакции премьера Нетаньяху. Ёко Камикава, глава МИД Японии

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Фото и видео: YouTube / 外務省 / MOFA