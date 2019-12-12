В Японии запретили праздновать Хэллоуин, опасаясь "сеульской давки"

Власти в Токио напомнили жителям о гибели 159 человек в Южной Корее во время празднования в 2022 году.

Власти района Сибуя в центре Токио предприняли беспрецедентные меры для того, чтобы не допустить празднования японских граждан Хэллоуина около памятника собаке Хатико и знаменитого Х-образного перекрестка. Данная территория до того, как произошла пандемия коронавирусной инфекции, являлась место сбора тех, кто хотел отметить праздник. Длч Японии он не носит мистического характера, а является еще одним поводом для ношения костюма. Ковид заставил граждан отказаться от празднования на протяжении последних четырех лет. Однако с текущего года все ограничения на сборы в местах массового скопления граждан были отменены.

Однако теперь местные чиновники опасаются большого наплыва желающих отметить этот день на Сибуя. Ранее потоки граждан направлялись силами правоохранительных органов. Однако аналогичные мероприятия в Сеуле (Южная Корея) год назад закончились трагедией. Тогда в давке жертвами стали 159 человек. В Токио местные жители заметили предупреждающие плакаты с лозунгом "На Сибуя не проводится мероприятий в связи с Хэллоуном!", а также ограждения вблизи сквера. Памятник собаке оказался полностью закрыт от взглядов прохожих.

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Фото и видео: Telegram / РИА Новости